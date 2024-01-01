الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب السعودى يقترب من التعاقد مع مدير فنى جديد

خوسيه لويس سييرا
خوسيه لويس سييرا

تواصل إدارة نادي الشباب السعودي محاولاتها من أجل التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل استئناف الموسم الكروي الحالي، والمتوقف حاليًا بسبب كأس أمم آسيا 2023.

وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة، عن تكثيف إدارة نادي الشباب جهودها من أجل التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود مؤشرات قبول منه لخوض تجربة مع الفريق العاصمي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الشباب تسعى للتعاقد مع المدرب التشيلي مدة 6 أشهر، خلفًا للكرواتي إيجور بيسكان، المقال بسبب سوء النتائج.

وطبقًا للصحيفة ذاتها، لا يزال سداد مبلغ الشرط الجزائي «3 أشهر» الخاص ببيسكان عائقًا أمام اكتمال التعاقد مع المدرب سييرا.

ويستعد نادي الشباب للدخول في معسكر خارجي، خلال فترة التوقف الطويلة في مدينة أبوظبي، وفقًا لما أعلنه النادي، مع منح لاعبيه إجازة لمدة 15 يومًا.

وسبق أن خاض المدرب التشيلي تجارب تدريبية في الدوري السعودي عندما تولى تدريب فرق الاتحاد، والوحدة والطائي.

وتعاقب على تدريب فريق الشباب، خلال الموسم الحالي، الهولندي مارسيل كايزر، وخلفه الأرجنتيني خوان براون، ثم الكرواتي إيجور بيسكان.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في جدول دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، عقب انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة بهدف دون رد.

الشباب السعودي كأس أمم آسيا 2023 الشباب لويس سييرا إيجور بيسكان الاتحاد دوري روشن السعودي

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