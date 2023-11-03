الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليلة.. اتحاد جدة يصطدم بالشباب في دوري روشن السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يستضيف فريق الشباب على استاد الملك فهد الدولي، نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة الشباب واتحاد جدة والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة الشباب واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي SSC 1، SSC 5 السعوديتين، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

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اتحاد جدة يهزم الفيحاء ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

لا بديل عن الفوز

ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز، خاصة مع تأزم موقف الفريقين بالنظر إلى اسميهما الكبيرين، فالشباب يُعاني منذ بداية الموسم، وإن تحسن الأداء قليلًا مع الصفقات في نهاية الميركاتو، على رأسهم التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لكنه ما زال محتلًا للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

 نتائج متذبذبة لاتحاد جدة

أما اتحاد جدة، فبعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري، تمكن أخيرًا من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية، على حساب الفتح، بهدفين مقابل هدف، ويأمل في مواصلة الانتصارات، من أجل الاقتراب من صراع الصدارة، المحتدم بين الهلال والنصر.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة.

ويعول الاتحاد على ثنائية الهجوم المكونة من الفرنسي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله، التي أبدعت في انتصار الفريق على الفيحاء بثلاثية نظيفة، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين، إلى 27 أبريل 2023، حين التقيا على ستاد الجوهرة، وانتصر الاتحاد بهدفين مقابل هدف.. ثنائية وقع عليها المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتُقام أيضًا ضمن منافسات ذات الجولة، مباراة بين الفتح والهلال في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يستضيف الطائي نظيره الفيحاء في ذات التوقيت.

الشباب دوري روشن اتحاد جدة الاتحاد كريم بنزيما

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