يقترب من القمة.. النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

فاز النصر على مضيفه الفيحاء 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر في الدقيقة 50 عن طريق تاليسكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 66 سجل حسين الشويش الهدف الوحيد للفيحاء، فيما سجل أوتافيو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 74.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

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أهداف المباراة

نجح أندرسون تاليسكا في تسجيل الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من رونالدو إلى تاليسكا الذي سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء سكنت يسار الحارس.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية من أليكس تيليس من يسار منطقة الجزاء قابلها تاليسكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى الخالي من حارسه.

وقلص حسين الشويش النتيجة لصالح الفيحاء في الدقيقة 67 بعد ركلة حرة للفيحاء بالقرب من منطقة جزاء النصر نفذها عبد الحميد صابيري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حسين الشاويش برأسية من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى.

واختتم البرتغالي أوتافيو ثلاثية النصر في الدقيقة 74 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

أبها يهزم الشباب بثنائية

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أبها على ضيفه الشباب 2/1.

وتقدم أبها عن سعد بقير في الدقيقة 73، قبل أن يدرك فهد المولد التعادل للشباب بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 82 سجل كريتشوفياك الهدف الثاني لأبها.

ورفع أبها رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

