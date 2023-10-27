السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي ويعزز صدارته للدوري السعودي

ميلينكوفيتش سافيتش
ميلينكوفيتش سافيتش يحتفل بالهدف الأول

عزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي لكرة  القدم، وذلك عقب فوزه على الأهلي 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى عن طريق ميلنكوفيتش سافيتش، قبل أن يضيف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 58 سجل ألان سان ماكسيمان الهدف الوحيد للأهلي، فيما سجل زميله روجر إيبانيز الهدف الثالث للهلال بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت بتقدم هلالي مبكر بعدما سجل سيرجي ملينكوفيتش سافيتش هدف التقدم لصالح الهلال في الدقيقة الأولى.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من كوليبالي إلى سافيتش الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة من يسار المنطقة لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة الخامسة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق ميتشايل شتتها الدفاع لكنها وصلت إلى ميتروفيتش بعد ارتباك كبير الذي حاول تسديد الكرة لكنها ارتطمت بالدفاع.

في الدقيقة 24، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال بعد قيام فرانك كيسي بإعاقة مالكوم داخل منطقة جزاء الأهلي.

وأهدر ميتروفيتش ركلة الجزاء لصالح فريق الهلال بعد تصدي رائع من حارس المرمى بعد تصويبة قوية أقصى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 37، سجل الهلال الهدف الثالث عن طريق ألكسندر ميتروفيتش بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سعود عبد الحميد على ليسدد ميتروفيتش رأسية متقنة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الهلال أن يسجل الهدف الثالث بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة حرة عن طريق مالكوم لكنها ارتطمت بالعارضة.

أهلي جدة استهل الشوط الثاني بضغط قوي، وتمكن من تقليص الفارص في الدقيقة 58 عن طريق ألان سان ماكسيمان.

جاء الهدف بعد ارتباك دفاعي واضح في منطقة جزاء الهلال لتصل إلى رياض محرز الذي مررها إلى ماكسيمان ليسدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 66، تمريرة رائعة من سالم الدوسري إلى سافيتش الذي راوغ المدافع وانفرد بالمرمى ليسدد كرة تصدى لها ميندي ببراعة.

في الدقيقة 74، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سافيتش من ركلة حرة لكنها مرت أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة 84، الهدف الثالث لصالح الهلال عن طريق النيران الصديقة بعد كرة طولية من سعود عبد الحميد من وسط الملعب باتجاه الدوسري حاول إيبانيز تمرير الكرة إلى ميندي الذي خرج من مرماه لتدخل الكرة بغرابة شديدة.

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