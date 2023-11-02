رسميًا.. إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال لسلوكه غير الرياضى

أعلنت لجنة الأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك مباراتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

جاء ذلك بسبب سلوكه غير الرياضي، حيث قام بتصرف مشين في مباراة فريقه أمام الخليج في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك.

وكان فريق ضمك الذي يضم طارق حامد قد ودع بطولة كأس الملك عندما خسر أمام الخليج الذي يضم الدولي المصري محمد شريف بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل 1-1.

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تصرف غير أخلاقي من طارق حامد

سبب الأزمة هو قيام طارق حامد بإشارة غير أخلاقية بإصبعه، عقب إحرازه الركلة الترجيحية الرابعة لصالح فريق ضمك.

وقررت لجنة الأخلاق والانضباط توقيع عقوبة قاسية على اللاعب نتيجة هذا التصرف المشين.

وفي السياق ذاته، قررت لجنة الانضباط إيقاف البرازيلي أنديرسون تاليسكا لاعب النصر مباراة، بالإضافة للإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها في مباراة الاتفاق.

وتأكد غياب البرازيلي تاليسكا عن مواجهة والنصر والشباب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك بداعي الإيقاف.