مصدر بـ ضمك لـ"الدستور": حركة طارق حامد؟ كان يمازح محمد شريف.. اللاعب اعتذر

كشف مصدر بنادي ضمك السعودي، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات قيام المحترف المصري طارق حامد بحركة مشينة بأصابع يده، في مباراة الفريق أمام الخليج، أمس الإثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل فريق الخليج إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بانتصاره على ضمك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وعقب تسجيل حامد ركلة جزاء، لقطته عدسات الكاميرات يقوم بحركة مشينة بيده.

وردًا على ذلك، قال مصدر مسئول في نادي ضمك، في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "اللاعب كان يمازح زميله المصري في نادي الخليج (يقصد محمد شريف)".

وأضاف: "طارق لم يكن يقصد أحدًا بذلك الفعل وقدم اعتذاره للجميع، وسيتم الجلوس مع اللاعب".

وعما إذا سيتم توقيع عقوبة على طارق، رد قائلًا: "ذلك سيتحدد بعد الجلسة مع اللاعب، حامد مميز وخلوق ومنضبط".

جدير بالذكر أن حامد انتقل إلى ضمك في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من اتحاد جدة السعودي.