اتحاد جدة يهزم الفيحاء ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق اتحاد جدة إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024، وذلك بانتصاره العريض على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد، ضمن منافسات دور الـ 16.

وافتتح المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة الخامسة من متابعة لتمريرة زميله البرازيلي رومارينيو.

وعاد “حمد الله” ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 87.

وأكد الفرنسي كريم بنزيما انتصار “النمور” بهدف ثالث في الدقيقة 94، بعد تلاعبه بدفاعات الفيحاء، ومن ثم تسديد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وانضم فريق الاتحاد إلى ركب المتأهلين لدور ربع النهائي للبطولة، بعد تأهل التعاون على حساب الوحدة، والفيصلي الذي انتصر على النجمة، الهلال المتأهل على الحزم، والشباب الفائز على الفتح.

ويلعب أهلي جدة بعد قليل، ضد أبها، ضمن منافسات دور المجموعات.