الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تضامنه مع غزة.. القضاء الفرنسي يصدر حكمه على الجزائري يوسف عطال

يوسف عطال
يوسف عطال

أصدر القضاء الفرنسي حكمه في قضية الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس، بعد اتهامه بالتحريض على الكراهية، بسبب تضامنه مع سكان قطاع غزة، جراء العدوان الغاشم عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي حكم على المدافع الدولي الجزائري بالسجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ مع غرامة مالية مقدرة بـ 45 ألف يورو.

وكانت النيابة العامة في نيس قد طالبت خلال جلسة المحاكمة بسجن يوسف عطال، لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو.

مثل يوسف عطال أمام محكمة الجنايات في نيس في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، بعد أن شارك مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، يدعو إلى "يوم أسود لليهود"، قبل أن يقوم اللاعب بحذف المنشور، وتقديم اعتذار عما نشره.

وفي المحكمة، أكد يوسف عطال أنه يريد «إرسال رسالة سلام» ولم يشاهد الفيديو حتى النهاية.

وكان عطال، قد تم استدعاءه للقائمة النهائية لمنتخب الجزائر، الذي سيخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستنطلق يوم الثالث عشر من يناير الجاري.

وستشارك الجزائر، في كأس أمم إفريقيا 2023، ضمن مجموعة تضم كل من بوركينا فاسو وأنجولا وموريتانيا.

يوسف عطال نيس قطاع غزة منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية 2023 كأس أمم إفريقيا 2023

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