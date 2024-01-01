الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غانا تُعلن قائمتها النهائية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

منتخب غانا
منتخب غانا

أعلن كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا، قائمة فريقه النهائية، وذلك استعدادًا لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة النهائية، 27 لاعبًا، من بينهم القائد أندريه أيوا، صانع ألعاب لوهافر الفرنسي، وجوردان أيوا، مهاجم جينك البلجيكي، وإيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو.

وشهدت القائمة استبعاد توماس بارتى لاعب وسط ارسنال الانجليزى بسبب الإصابة.

 

ويشارك منتخب غانا، في كأس أمم إفريقيا المقبلة، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم كل من مصر والرأس الأخضر وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب غانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري (أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي)، جوجو ولاكوت (هيبرنيان الأكستلندي)، لورانس إيتي زيجي (سانت جالين السويسري)

الدفاع: أليدو سيدو (كليرمون الفرنسي)، دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي)، كينجسلي شيندلر (سامسون سبور التركي)، جيديون مينساه (أوكسير الفرنسي)، أبدول فاتاو حميدو (ميدياما)، نيكولاس أوبوكو (إيميان الفرنسي)، دانيال أمارتي (بشكتاش التركي)، ساليسو محمد (موناكو الفرنسي)، ألكساندر دجكيو (فناربخشة التركي)

الوسط: بابا إدريسو (ألميريا الإسباني)، إليشا أووسو (أوكسير الفرنسي)، عبدالصمد ساليس (لانس الفرنسي)، ريشموند لامبتي (أشانتي كوتوكو)، مجيد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي)، محمد قدوس وست هام يونايتد الإنجليزي)، أندريه أيوا (لوهافر الفرنسي)، رانسفورد يبواه كونيجسدورفر (هامبورج الألماني)

الهجوم: عثمان بوكاري (ريد ستار بلجراد الصربي)، جوزيف بينتسيل (جينك البلجيكي)، جوردان أيوا (جينك البلجيكي)، إرنست نواماه (أولمبيك ليون الفرنسي)، إيناكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني)، أنطونيو سيمينيو (بورنموث الإنجليزي)، جوناثان سواه (ميدياما).

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