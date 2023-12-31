الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يكشف موعد وصول المحترفين للمعسكر الأخير قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن الفراعنة فى جاهزية تامة قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار الشهر المقبل.

وقال محمد غرابة فى تصريحات إذاعية: "روي فيتوريا هدفه تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية ويرغب بقوة فى تحقيق نجاح للكرة المصرية ، والانتقاد بشأن القائمة أمر طبيعي ويحدث من فترة كبيرة.

وأضاف: "القوام النهائي لمنتخب مصر سيتواجد يوم 2 يناير إن شاء الله عدا فقط بعض المحترفين يصلوا تباعا يوم 3 و4 يناير.

وتابع: "اختيار العاصمة الإدارية رائع بشأن معسكر منتخب مصر وكل الامور موفرة لنا بشدة من أجل النجاح وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونلعب مباراة منتخب تنزانيا يوم 7 ثم السفر يوم 9 إلي كوت ديفوار.

ويذكر أن المنتخب الوطني يقع فى مجموعة تضم كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وسيواجه المنتخب الموزمبيقي يوم 14 يناير.

قائمة المنتخب الوطني

وجاءت قائمة المنتخب الوطني على النحو التالي التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالأمس وكشف خلاله عن خطته للمرحلة المقبلة والبرنامج التدريبي للمنتخب الوطني:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

منتخب مصر محمد غرابة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الفراعنة

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