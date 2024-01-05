الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

مباريات كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم، يشارك الملايين من الأشخاص في كرة القدم، سواء كلاعبين أو مشجعين؛ لذا يهتم المصريون بمتابعة جدول مواعيد مباريات اليوم لكرة القدم في الدوريات المحلية والدولية والقنوات الناقلة لها. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-1-2024.

مواعيد مباريات اليوم

  • بولونيا ضد جنوى ضمن مباريات اليوم للدوري الإيطالي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.
  • سبورتنج لشبونة ضد إستوريل برايا ضمن مباريات اليوم في الدوري البرتغالي: الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.
  • بوافيستا ضد بورتو ضمن مباريات اليوم في الدوري البرتغالي: في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.
  • غازي عنتاب ضد بينديك سبور ضمن مباريات الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
  • بشكتاش ضد قاسم باشا ضمن مباريات الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.
  • أنطاليا سبور ضد ألانيا سبور ضمن مباريات الدوري التركي : في تمام الساعة السابعة مساءً.

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القنوات الناقلة مباريات اليوم

برينتفورد يواجه ولفرهامبتون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي. 

فولارم يواجه روثيرام يونايتد ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنام هوتسبر يواجه بيرنلي ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي. 

ويتم إذاعة لدى قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023 بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي مباراة البطولة من خلال قنوات beIN Sports Premium بصورة أساسية، وكذلك قنوات XTRA.

موعد مباراة مصر وتنزانيا 

قبل بدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية، يواجه منتخب مصر لكرة القدم منتخب تنزانيا في مواجهة ودية على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر 

حصلت شبكة أون تايم سبورت على حق البث الحصري على كافة قنواتها لمشاهدة جميع مباريات منتخب مصر الودية،ويتم بث مباراة مصر وتنزانيا على قناة أون تايم سبورت إتش دي 1 المفتوحة والمجانية.

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