كولر يطالب الجهاز المعاون بمراقبة شباب بلوزداد ويحدد موعد تدريبات الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من خالد بيبو مدير الكرة ضرورة التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب، لمعرفة موقف المعسكر المغلق الذى انطلق مؤخرًا وموعد انتهائه تمهيدا للاستعانة بعدد من اللاعبين فى فترة التوقف.

وقرر مارسيل كولر عودة الفريق لتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، بعد فترة راحة استمرت أكثر من 12 يوما عقب التتويج بلقب السوبر المصري الذي أقيم فى دولة الإمارات.

الاستقرار على برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة خلال فترة التوقف الحالية

وكشف مصدر مسئول أن كولر استقر على برنامج إعداد فريقه للمرحلة المقبلة خلال فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب الوطنى فى بطولة أمم افريقيا التى ستقام فى كوت ديفوار.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب زيادة عدد المباريات الودية من مباراتين إلي 4 مباريات ودية بشكل مبدئى قبل أن يحسم الموقف النهائى من دخول معسكر مغلق فى الأيام الأولى من شهر فبراير خاصة أن الفريق سيغادر للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلي أن كولر كلف أيضا الجهاز المعاون بمراقبة شباب بلوزداد الجزائري في مبارياته المحلية وتجهيز تقرير شامل عن مواطن القوة والضعف وأبرز لاعبيه من أجل دراستهم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق للفترة القادمة

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل سفره إلي مسقط رأسه في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏