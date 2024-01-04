اليوم الخميس.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة مناسبات مهمة أبرزها تذكار نياحة القديسين أنبا بسنتاؤوس وأنبا بيشاى بجبل الطود أرمنت شرق (بدير القديسين)، كما تحتفل الكنيسة بذكرى نياحة القديس أنبا يحنس كاما القس.

وقال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم يوحنا كاما، وكان من أهل شبرامنت، ولما دخل إلى خدره وقف وصلي كثيرا، ثم تقدم إلى الصبية وقال لها “يا أختي أنت تعرفين إن العالم يزول وكل شهواته فهل لك إن توافقيني علي حفظ جسدينا طاهرين؟ فأجابته قائلة: ”يا أخي حي هو الرب، إن هذه هي رغبتي، والآن قد أعطاني الرب سؤل قلبي"، فاتفقا أن يلبثا محتفظين ببتوليتهما.

من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الرسمي إنه بالنسبة لترتيبات تغطية قداس عيد الميلاد المجيد يوم السبت 6 يناير المقبل، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فسيسمح بالتغطية التليفزيونية والصحفية لحاملي التصاريح المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط.