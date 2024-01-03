هشام الحصرى: مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة

كشف اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن حجم إنجازات الدولة المصرية في ملف الزراعة خلال السنوات الأخيرة.

وقال الحصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC" مساء اليوم الأربعاء، إن مصر بدأت في تصدير الزيتون للدول الأوربية وعلي رأسها إسبانيا.

وأضاف أن المشروع القومي للصوب الرزاعية هدفه سد حاجة المواطن من الخضروات، موضحًا أن الزراعات التعاقدية مطلب أساسي للحد من الارتفاع في أسعار المحاصيل.

وأشار إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة، موضحًا أن البرتقال المصري هو رقم 1 عالميًا.

وأوضح أن البنك الزراعي في الفترة الأخيرة يشهد طفرة غير مسبوقة، مؤكدًا أن البنك الزراعي داعم للمزارع المصري في الفترة الحالية.

وأردف أن مشكلة مصر في المرتبة الأولي هي نقص حصتها من المياه، مؤكدًا أن مصر تقوم بزارعة محاصيل استهلاكها أقل من المياه.