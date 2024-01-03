الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة في "بني عامر" بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقيت طفلة  تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها، في حادث سيارة صدمتها فى قرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول كارما، طفلة عمرها 4 سنوات، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت  التحريات الأولية، عن حدوث وفاة الطفلة إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها أثناء رجوع السيارة للخلف في قرية بني عامر بمركز الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طفلة حادث سيارة محافظة الشرقية مركز الزقازيق النيابة العامة مديرية أمن الشرقية

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