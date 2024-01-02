هجوم يستهدف محيط قاعدة أمريكية فى سوريا

أفادت وكالات أنباء عالمية، بتعرض محيط قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية، إن قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة تتمركز فيها قوات أمريكية، ذاكرة أنه لم تتوافر معلومات عن وقوع خسائر بشرية من عدمه جراء الهجوم. فيما لم تصدر الولايات المتحدة بعد أي بيان بشأن الهجوم.

ويأتي ذلك بعدما تعرضت قاعدة الشدادي لهجوم بطائرات دون طيار مجهولة، أمس الإثنين.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي شمال وشمال شرقي البلاد، منها منطقة التنف، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات دون طيار مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض ـ أرض.