سعيد توفيق: الإخوان كان لديهم مشروع حقيقى لتدمير الثقافة وتوغلوا فى الوزارة

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن فترة حكم الإخوان كانت عصيبة، وكان وقتها أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بداية 2012، وكان قبلها رئيسًا لقسم الفسلفة وقبل انتهاء مدته بيومين تم تعينه كأمين عام للمجلس، وكان قبله الدكتور شاكر عبدالحميد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان كانوا يعملون في هذه الفترة وعندما أحضروا علاء عبدالعزيز، الوزير الإخواني كان هناك مشروع حقيقي لتدمير الثقافة.

وتابع، أنه كان يطالب وقتها بمسائل استراتيجية للوزارة مثل: الوعي والهوية والمواطنة والدولة المدنية، وكيف تعمل كل مؤسسات الوزارة من خلال هذه الاستراتيجيات رأى أن لدى الإخوان أولويات أخرى.

وأشار إلى أن فكرة المواطنة غير موجودة لديهم والوطن لديهم حفنة من تراب عفن فهم يريدون تدمير الثقافة الهوية وبدأوا بالتغلغل في مفاصل وزارة الثقافة لأنها أخطر مكان يتعلق بوعي الناس.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.