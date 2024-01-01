وزير الأوقاف: إجراءات الاحتلال التعسفية هدفها إنهاء الوجود الفلسطينى بالمدينة المقدسة

قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن عملية تهويد المسجد الأقصى تسير جنبًا إلى جنب مع تهويد المدينة المقدسة، وهناك محاولات لإفراغ المدينة ومنع البناء وسحب الهويات وإخراج المقدسيين منها.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل قللت من وجود المقدسيين بالمدينة المقدسة، بالإضافة لفرض ضرائب كبيرة عليهم.

وتابع: أنه يوجد محاولة للحيلولة دون تكاثر السكان لذلك كان هناك انخفاض في عدد السكان، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تقوم عليها الحكومة الاحتلال تحاول فرض القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تنهي الوجود الفلسطيني.

إجراءات رقابية على من يمارس الأنشطة الفلسطينية بالمنطقة

وأشار إلى أن هناك إجراءات رقابية على من يمارس الأنشطة الفلسطينية بالمنطقة، وهناك مدارس فرض عليها الاحتلال ضرائب باهظة حتى لا تقوم بواجبها وتغادر المنطقة، مؤكدًا أن المدينة المقدسة بحاجة لجهد كبير من كل الدول العربية والإسلامية لمساندتها حتى تبقى ولا نفقدها.