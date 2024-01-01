القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بمستوطنة أدميت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة 5 جنود بجراح طفيفة جراء إطلاق قذائف نحو مستوطنة أدميت قرب الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش قبل قليل عن مقتل ضابط في معارك بشمال قطاع غزة.

نتنياهو: لن نسمح بعودة أهالي غزة لشمال القطاع

من ناحية أخرى كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أنه لن يسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وتابع، أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار بغزة، ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا، رغم الضغوط التي نتعرض لها.