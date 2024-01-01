الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بمستوطنة أدميت

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة 5 جنود بجراح طفيفة جراء إطلاق قذائف نحو مستوطنة أدميت قرب الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش قبل قليل عن مقتل ضابط في معارك بشمال قطاع غزة. 

 

نتنياهو: لن نسمح بعودة أهالي غزة لشمال القطاع

من ناحية أخرى كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أنه لن يسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وتابع، أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار بغزة، ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا، رغم الضغوط التي نتعرض لها.

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي صابة 5 جنود مستوطنة أدميت الحدود اللبنانية مقتل ضابط

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