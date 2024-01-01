ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن 42 من ضحايا حفل نوفا يرفعون أول دعوى مدنية ضد الجيش والشرطة والشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر.

تتضمن الدعوى اتهامات بالتقصير وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير.

يأتي ذلك في الوقت الذي سحبت إسرائيل دبابات من بعض أحياء مدينة غزة اليوم الإثنين، فيما أعلنت أنها تعتزم إجراء تغيير في الخطط وتقليص عدد القوات، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع الفلسطيني وسط قصف مكثف.

وتقول إسرائيل إن الحرب في غزة، التي حولت معظم مناطق القطاع إلى أنقاض وأودت بحياة الآلاف وزجت بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية، لا تزال أمامها شهور كثيرة.

لكن إسرائيل أشارت إلى مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، إذ قال مسئول اليوم الإثنين إن الجيش سوف يقلص قواته في غزة هذا الشهر وينتقل إلى مرحلة تستمر لشهور.