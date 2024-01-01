آخرهم عميحاي أوستر.. قائمة بأسماء قتلى جيش الاحتلال جراء الاشتباكات في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مقتل لواء فى الكتيبة 7020 خلال الاشتباكات في غزة، إضافة إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال القطاع.

ووفق بيان صادر عن الاحتلال، فقد قتل اللواء احتياط عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر، وهو ضمن الكتيبة 7020 تشكيل "هشارون" 5.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الجندي القتيل رقم 507 هو الرقيب أول احتياط عامي حاي يهشوع اوستير، 24 عامًا، يخدم في الكتيبة 7020 بفرقة هشارون، سقط في معركة شمالي القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشف الشهر الماضي عن أسماء ورتب عدد من كبار ضباطه الذين قتلوا في الحرب الجارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذكر من بين القتلى 4 برتبة عقيد و6 برتبة مقدم.

والقتلى هم:

- العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد لواء الجنوب في فرقة غزة، قتل في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة في غزة.

- العقيد يوناتان شتاينبرغ (42 عاما) قائد لواء ناحال، قتل في تبادل إطلاق نار قرب كرم أبو سالم.

- العقيد ليئون بار، وهو ضابط كبير في فرقة الضفة الغربية بجيش الاحتلال.

- العقيد روعي يوسف ليفي (44 عاما) قائد الوحدة المتعددة الأبعاد.

- المقدم ساهار تسيون مخلوف (33 عاما) من فرقة غزة قائد كتيبة اتصال.

- المقدم يوناتان تسور (33 عاما) قائد كتيبة في لواء جولاني.

- المقدم إيلي جينسبيرغ (42 عاما) ضابط في وحدة الكوماندوز البحرية "هشايطيت-13" من وحدات النخبة، خدم في آخر منصب له قائدا لمدرسة "مكافحة الإرهاب".

- المقدم عليم عبد الله (40 عاما) نائب قائد اللواء 300، قُتل في مواجهة على الحدود مع لبنان.

- المقدم ميدان يسرائيل (35 عاما) قائد إمداد القيادة في القيادة الجنوبية.

- المقدم سلمان حبقة (33 عاما) قائد الكتيبة 53، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أيضا، إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة. وأكدت في بيان أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد جيش الاحتلال بأن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 507. وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، في صفوف النازحين، فضلًا عن وجود 136 ألفا و400 حالة إسهال، من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و5330 بالجدري، و42 ألفا و700 بالطفح الجلدي، وكذلك 4683 حالة يرقان حاد.

وكشف حاكم البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم، عن أن تكاليف الحرب والخسارة في الدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.

ويقول محافظ البنك الإسرائيلي إن الحكومة يجب أن تركز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد خفض بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات يوم الإثنين بعد بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة للحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.