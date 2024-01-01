جيش الاحتلال يوسع هجومه على مناطق جنوب قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه وسع من نطاق هجومه البري ليشمل العديد من مناطق جديدة جنوب غزة، حيث تقاتل الفرقة 99 عناصر حركة "حماس" وتعمل على تحديد مواقع البنية التحتية التابعة للحركة في الوقت الراهن.



وزعم جيش الاحتلال في بيانه: “قضت الفرقة 99 على العديد من مسلحي حماس، ودمرت أكثر من 100 فتحة نفق، وعثرت على العديد من مخابئ الأسلحة، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مواقع وعناصر تابعة لحماس في وسط وجنوب غزة”.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من بسط سيطرتها العملياتية على المنطقة، مما يسمح بتوسيع الهجوم إلى مواقع إضافية ومنع العدو من العودة إلى مواقعه.



كان دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد صرح مساء أمس الأحد، أهداف الحرب تتطلب قتالا طويل الأمد، وإننا نستعد وفقا لذلك،غير أنه أعلن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم هذا الأسبوع.

