الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة محليا و قاريا عقب منافسات "كان 2023"

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن مواعيد مباريات الأهلي المقبلة، خاصة في ظل توقف مسابقة دوري نايل، المرحلة القادمة، استعدادا لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني الأول "كوت ديفوار 2023"، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرًا.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة محليا وقاريا

أول مباراة للمارد الأحمر، الفترة المقبلة ستكون أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 15 أو 16 فبراير المقبل 2024، على ملعب بطل الجزائر.

وعقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري، سيعود الأهلي مجددا للظهور على الساحة المحلية، أمام طلائع الجيش، في الجولة الثانية عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، وذلك يوم 19 فبراير المقبل 2024.

ويعود الأهلي مجددا، للظهور الإفريقي عندما يحل ضيفا على ميدياما الغاني، يوم 24 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل 

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل، بعدما خاض 6 مباريات فقط، برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، يبنما لم يلتقي أي هزيمة حتى الآن.

بينما لا يزال يمتلك المارد الأحمر 6 مباريات مؤجلة، أمام كلا من بلدية المحلة في الجولة الخامسة، ثم زد في الجولة الثامنة والاتحاد السكندري الجولة التاسعة، ودربي القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك في الجولة العاشرة، وفاركو في الجولة الحادية عشر، والداخلية في الجولة الثانية عشر.

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موقف الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا 

ويتريع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، من 3 مباريات فقط، من فوز وحيد على ميدياما الغاني وتعادلين أمام شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

موعد نهائي كأس مصر نسخة (2022/2023) بين الأهلي والزمالك

وتجدر الإشارة إلى أن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أعلن أمس السبت، إقامة المباراة المؤجلة من بطولة نهائي كأس مصر نسخة (2022/2023) الماضية، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، وذلك يوم 13 مارس المقبل 2024.

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