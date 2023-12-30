المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 5.8 مليون نازح بسبب الحرب في السودان

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، فرار أكثر من مليون ونصف المليون سوداني للخارج بسبب الحرب.

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن أكثر من 5.8 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الحالية في السودان.

الأمم المتحدة: السودان يتجه بسرعة نحو الانهيار بسبب ضعف الاهتمام الدولي

وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن السودان الذي يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة يتجه بسرعة نحو الانهيار، بسبب ضعف الاهتمام الدولي بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة.

وقال توبي هاروارد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان: "إن مع القليل من الاهتمام من العالم الخارجي ومع الاعتراف بأزمات أخرى في أماكن أخرى من العالم في الوقت الحالي، يتجه السودان بسرعة نحو الانهيار".

وسبق، وكشف عثمان الجندي، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن الجيش السوداني، قصف اليوم مواقع عسكرية لميليشيا الدعم السريع في منطقة أم درمان وبحري انطلاقًا من قاعة وادي سيدنا.

وأضاف أن هناك قصفًا متبادلًا بين الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.