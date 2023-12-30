أشرف العشرى: الوضع فى السودان "كارثى" وعمليات الاغتصاب تتم بشكل ممنهج

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الأوضاع في السودان أصبحت كارثية ومأساوية نتيجة لما تقوم به قوات الدعم السريع من أعمال عدوانية في ولاية الجزيرة ونقل الحروب إلى دارفور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قوات الدعم السريع وما تقوم به من عمليات إغارة وقتل وتهجير مليون ونصف المليون هاجروا من السودان، كما يوجد مليون لاجئ داخلي من دارفور والعبسي.

وتابع، أن المجتمع الدولي يرى أن هناك أزمة إنسانية وصحية، وتوفر له الكثير من الدول الدعم اللوجستي والأسلحة، مشيرًا إلى أن حميدتي قائد الدعم السريع، رفض مقابلة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذهب لإثيوبيا لتعطيل أي مسار سياسي سينهي هذا الجحيم الذي يعيشه السودانيون.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل نتمنى كما وعدت الأطراف في الإيجاد أن يحضر البرهان وحميدتي، إن لم تمارس الأطراف الداعمة للأخير ضغوطًا عليه لعدم الحضور.

عمليات الاغتصاب في السودان

وأكد أن عمليات الاغتصاب بالسودان من قِبل عمليات الدعم السريع، تتم بشكل ممنهج منذ عدة أشهر وتم توثيقها من قِبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.