صحفى سودانى: التدخلات الدولية سبب إطالة أزمة السودان حتى اليوم

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير الحاكم نيوز السودانية، إن التدخلات الدولية التي ترغب في تحقيق مصالحها الشخصية هي السبب الأساسي وراء استمرار الحرب في السودان حتى اليوم.

الدعم السريع

وأكد السماني عوض الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تعنتا شديدا من قبل قوات الدعم السريع، حيث ترفض الميليشيا وقف إطلاق النار في السودان، وبالتالي السودان يسير نحو نفق مظلم نتيجة هذا التعنت الإرهابي المبالغ فيه.

وأضاف في حديثه، أن هناك مساعدات دولية تصل إلى ميليشيا الدعم السريع، وهذه المساعدات غرضها الأساسي محاولة الصمود أمام هجمات الجيش الوطني لتطهير السودان من هذه العناصر المتمردة.

منصة جدة

وتابع: "الجيش السوداني عول على مبادرة جدة حيث كان يعلم جيدًا أن هذه المنصة ستكون صادقة بصورة كبيرة، وأن الهدف الأساسي منها نصرة دولة السودان ومحاولة التوصل لوقف إطلاق النار".