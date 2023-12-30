الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"السودان وفلسطين".. تعرف على أمنية الفنانة داليا البحيرى لـ2024

داليا البحيري
داليا البحيري

شاركت الفنانة  داليا البحيري، أمنيتها للعام الجديد 2024، خاصًة أنه من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء غدٍ الأحد، من خلال منشور لها، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وكتبت  الفنانة داليا البحيري عن أمنية 2024: "على أد ما كان عام قاسي جدًا علينا كبني آدمين، بكل ما تشهده البشرية من صراعات وانهيارات وأزمات، لكنه كان عامًا مليئًا بنعم الله عز وجل من ستر وجبر وكرم اللهم ديمها نعمة".

 

وأضافت: "يا رب في العام الجديد، اللهم أهل غزة وأهل السودان، الصبر والعزيمة والنصر بإذن الله تعالى عن قريب، اللهم انصر الإنسانية وأهلها، اللهم اجعل عام 2024 عام الخير والجبر والنصر كل سنة وأنتم بألف خير وسلامة وعافية".

الفنانة داليا البحيري

وكانت داليا البحيري قد تعرضت لالتواء شديد باليد أمس الأول أثناء قيامها بتقديم دورها في العرض المسرحي "سيدتي أنا" على المسرح القومي بالعتبة. 

 

وتوجهت داليا على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، حيث أثبتت الأشعة تعرضها لتمزق في أربطة اليد. 

 

وكشفت داليا البحيري عن إصابتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: ''حادثة صغيرة على ما قُسم كده، اختل توازني على المسرح ووقعت واقعة جامدة حبتين''.

 

وأضافت البحيري عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام قائلة: ''نزلت بكل حملي على إيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي.. وجع رهيب إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت".

 

وتابعت: "كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب أشعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس في مزق في وتر الإبهام أدى إلى أن العضمة اتحركت من مكانها ياختييييي، كل ده تمام وألف حمد وألف شكر إنها بتيجي على قد كده".

 

وأضافت: «المشكلة بقى يا جماعة إني اكتشفت إني مش عارفة أعمل أي حاجة بمعنى أي حاجة من غير الصباع ده.. لا عارفة ألبس ولا أقلع ولا أفتح إزازة الميه، مش عارفة أشيل حاجة مش عارفة أفتح باب العربية ولا أي أُوكرة، مش عارفة أسرح شعري ولا أغسل وشي ولا أي حاجة.. وكمان مش عارفة أعمل scroll، مش عارفة أعمل like.. آه والله الـ Like بتوجعني جدًا.. بس برضو الحمد لله دائمًا وأبدًا.. ما يقع إلا الشاطر». 

 

يذكر أن داليا البحيري تشارك في بطولة مسرحية "سيدتى أنا"، والذي يشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم نضال الشافعي، وفريد النقراشي، وعدد من الفنانين، ورؤية وإخراج محسن رزق.

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