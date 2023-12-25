نادي سينما الأوبرا يعرض"فوي فوي فوي".. الأربعاء

يعرض نادي السينما فيلم “فوى فوى فوى” تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر على المسرح الصغير ويعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب والناقد السينمائي أندرو محسن.

يأتي ذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

كانت قد وصلت إيرادات فيلم "فوى فوى فوى" إلى 33 مليون جنيه، بعد 13 أسبوع عرض بالسينما، حيث حقق إيرادات حتى الآن بلغت 32 مليونًا و900 ألف جنيه، وتم رفضه من قبل الأوسكار حيث لم يدخل في القائمة النهائية.

تفاصيل فيلم “فوي فوي فوي”

الفيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وينتمي للكوميديا السوداء ويحكي قصة حسن حارس الأمن والذي يقدم دوره الفنان محمد فراج، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

الفيلم كان قد تم تأجيله أكثر من مرة بداية من العام الماضي حتى استقرت الشركة على الموعد الجديد الذي أطلق فيه ليدخل منافسة نهاية موسم الصيف السينمائي وينافس كل الأفلام المتواجدة في دور العرض ويحقق صدارة يومية لمدة 7 أسابيع متتالية.