الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نادي سينما الأوبرا يعرض"فوي فوي فوي".. الأربعاء

بوستر
بوستر

يعرض نادي السينما فيلم “فوى فوى فوى” تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر على المسرح الصغير ويعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب والناقد السينمائي أندرو محسن.

 

يأتي ذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

txt

يعرض قبل شهر رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الوصفة السحرية"

txt

انتعاشة فنية لنسرين طافش بـ3 أعمال سينمائية ومسلسل درامي

txt

أحمد العوضى: انتظروا مفاجآت "الإسكندرانى".. وخالد يوسف من أهم المخرجين العرب

txt

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ONE

txt

«نوّرت بيت أخوك».. أحمد سعد ينشر صورته مع العالمى جونى ديب

txt

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

txt

"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

txt

عمرو دياب يتألق فى حفله بالتجمع.. ويعلن تفاصيل "مكانك"

txt

الخميس.. "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" فى ملتقى الهناجر الثقافى

txt

784 جنيهًا إيرادات فيلم "الخميس اللى جاى" ليلة الخميس

كانت قد وصلت إيرادات فيلم "فوى فوى فوى" إلى 33 مليون جنيه، بعد 13 أسبوع عرض بالسينما، حيث حقق إيرادات حتى الآن بلغت 32 مليونًا و900 ألف جنيه، وتم رفضه من قبل الأوسكار حيث لم يدخل في القائمة النهائية.

 

تفاصيل فيلم “فوي فوي فوي”

الفيلم  من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

وينتمي للكوميديا السوداء ويحكي قصة حسن حارس الأمن والذي  يقدم دوره الفنان محمد فراج، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

الفيلم كان قد تم تأجيله أكثر من مرة بداية من العام الماضي حتى استقرت الشركة على الموعد الجديد الذي أطلق فيه ليدخل منافسة نهاية موسم الصيف السينمائي وينافس كل الأفلام المتواجدة في دور العرض ويحقق صدارة يومية لمدة 7 أسابيع متتالية.

أبطال فيلم فوي فوي فوي إيرادات فيلم فوي فوي فوي بوسترات فيلم فوي فوي فوي ترشيح فوي فوي فوي للاوسكار عرض خاص فيلم فوي فوي فوي

مواد متعلقة

يعرض قبل شهر رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الوصفة السحرية"

انتعاشة فنية لنسرين طافش بـ3 أعمال سينمائية ومسلسل درامي

أحمد العوضى: انتظروا مفاجآت "الإسكندرانى".. وخالد يوسف من أهم المخرجين العرب

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ONE

«نوّرت بيت أخوك».. أحمد سعد ينشر صورته مع العالمى جونى ديب

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

عمرو دياب يتألق فى حفله بالتجمع.. ويعلن تفاصيل "مكانك"

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

المقترح الأكثر قبولًا وواقعية.. هل تنجح جهود مصر فى إنهاء حرب غزة؟

"صقيع وشتاء متواصل".. الطقس السيئ يواصل ظواهره على الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس