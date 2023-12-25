يعرض قبل شهر رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الوصفة السحرية"

قارب المخرج خيري سالم من إنهاء تصوير أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي يتناول قصة اجتماعية يلعب أدوارها عدد كبير من النجوم الكبار والشباب.

وينتمي العمل لأعمال البطولة الجماعية، ومن المرجح انتهاء تصويره تزامنًا مع عرض العمل في شهر يناير خاصة ويتكون من 45 حلقة، وهو ما يجعله يعرض حتى قبل انطلاق الماراثون الرمضاني بأيام قليلة.

قصة العمل تتناول مشاكل حياتية

يتناول العمل العديد من القصص الحياتية والتي تخص مشاكل العلاقات الزوجية وكيفية حلها من خلال سرد أسبابها وأسباب الجانب الايجابي والسلبي، وهو ما يجعل من الأحداث مترابطة وتتشابك في سرد القصة بشكل مكتوب بطريقة تعتمد على الحدوتة نفسها، كما يتناول العمل تفاصيل علاقات الصداقة التي تهز كيان العلاقة الزوجية وتفاصيل بعض العلاقات التي تعمل على الاستقرار في العلاقات الاسرية، بشكل اجتماعي درامي به الكثير من الجوانب الكوميدية.

أبطال الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيري عادل، وإسلام جمال، ولقاء سويدان، وهيدي كرم، وعمر الشناوي، وبسمة داود، وكارولين عزمي، وسلوى محمد علي، وعماد رشاد، ومحمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

ويتكون مسلسل الوصفة السحرية لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض المسلسل خلال الأيام المقبلة.

وعلى نفس المنوال العمل من المرجح أن يعرض من يوم الأحد إلى الأربعاء، على القناة العارضة التي سيتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة بتوقيتات العرض.