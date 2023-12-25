مواهب ذوي القدرات الخاصة ضيوف فصلي البيانو والغناء العربي بـ"أوبرا دمنهور"..غدا

يقام حفل لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني فصلى البيانو تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع وذلك في السابعة مساء غدا الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يأتي ذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بأعياد الكريسماس وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوى الهمم.

مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بالكريسماس



يبدأ الحفل بمجموعة من الأعمال العربية والعالمية يؤديها طلاب فصل البيانو منها خلى بالك من عقلك لـ عمر خيرت، كان عندنا طاحون لـ الرحبانية إلى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن، موتسارت وغيرهم.

ثم يقدم فصل الغناء العربي نخبة من الموشحات، المونولوجات وأعمال الطرب منها يا من لعبت به شمول، كيفك انت، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، يا عينى عليكى يا طيبة، يا حبيبتي يا مصر ؟ الحلو حلو، ناويين، يا أغلى اسم في الوجود، زهرة المدائن، أنا لحبيبي، لولا الملامة، اسلمي يا مصر، كما يقام معرض تشكيلى لطلاب فصل الرسم تدريب منى شكرى.