بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأوبرا تنظم حفلا لمركز تنمية المواهب غدا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم حيث يقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه، تدريب وإخراج عايشة فؤاد، حفلا في السابعة مساء غدا الاثنين على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق، مصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، آخر أيام الصيفية، لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا أي كلام، فرصة تتغير وغيرها.. أداء مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان أحمد، فريدة أحمد، استيفن روماني، محمد أيمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح، فرح محمد، شرف احمد، سلوان محمد، أميرة عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمة ثابت وسهى مدحت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.