الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأوبرا تنظم حفلا لمركز تنمية المواهب غدا

مركز تنمية المواهب
مركز تنمية المواهب

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم حيث يقدم الطلاب ذوى القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه، تدريب وإخراج عايشة فؤاد، حفلا في السابعة مساء غدا الاثنين على مسرح الجمهورية.

 

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق، مصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، آخر أيام الصيفية، لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا أي كلام، فرصة تتغير وغيرها.. أداء  مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان أحمد، فريدة أحمد، استيفن روماني، محمد أيمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح،  فرح محمد، شرف احمد، سلوان محمد، أميرة عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمة ثابت وسهى مدحت. 

 

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

الأوبرا دار الأوبرا المصرية خالد داغر مركز تنمية المواهب سامح صابر ذوى القدرات الخاصة

مواد متعلقة

بعد طرحها بساعات.. رامي جمال ينضم لتريند "يوتيوب" بأغنية "أهي مشيت" (فيديو)

لقاء العمالقة.. بوسترات "ليه تعيشها لوحدك" تنال إعجاب الجمهور

كندة علوش عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى القصير بمهرجان القاهرة

طرح الإعلان الدعائى لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى (فيديو)

للمرة الثانية.. مدحت صالح والمايسترو أحمد عويضة يجتمعان في حفل "الأساتذة 3"

تفاصيل سبب عدم عرض فيلم "عيسى" بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

مادلين مطر تطرح أغنية "فرح العيد" احتفالًا بالكريسماس (فيديو)

"أهى مشيت".. رامى جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية بمشاركة فريد (فيديو)

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

بلغ 16 عامًا.. سر اكتئاب صلاح جاهين بعد وفاة مصدر إلهامه

نجاة 14 شخصًا من الموت فى حادث سير بالقاهرة

طفلة في "وكر الذئاب".. استغل يتمها وانتهك براءتها في الطالبية

سعر الجنيه الذهب.. سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار الأحد 24-12-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة