أحمد العوضى: انتظروا مفاجآت "الإسكندرانى".. وخالد يوسف من أهم المخرجين العرب

ينتظر الفنان أحمد العوضي، بدء عرض فيلمه الجديد “الإسكندراني”، مطلع شهر يناير 2024، لينافس به في موسم إجازة منتصف العام.

وعن الفيلم، قال "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة تحد كبير بالنسبة له، لافتًا إلى أن ما يشغله هو إسعاد الجمهور، الذي يحبه ويحاول أن يقدم له أفضل ما لديه من أساليب تمثيلية ممزوجة بواقع الحياة.

وأشار أحمد العوضي إلى أن الفيلم يُناقش العديد من القضايا التي تهم أي مواطن عادي، وسيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور؛ لما فيه من تفاصيل عديدة سيكون منها ما هو جديد على مستوى الأكشن.

وحول التعاون مع المخرج خالد يوسف، قال "العوضي: "هو واحد من أهم مخرجي العالم العربي، ولديه شخصيته وتفاصيله المميزة في أي عمل يقدمه، فلديه بصمة تخصه تؤهل أي فنان لتقديم أفضل ما لديه، وأنا سعيد للغاية للتعاون معه".

فيلم الإسكندرانى بطولة أحمد العوضى

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرها مما حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.