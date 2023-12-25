الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى: انتظروا مفاجآت "الإسكندرانى".. وخالد يوسف من أهم المخرجين العرب

عوضي
عوضي

ينتظر الفنان أحمد العوضي، بدء عرض فيلمه الجديد “الإسكندراني”، مطلع شهر يناير 2024، لينافس به في موسم إجازة منتصف العام.

txt

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ONE

txt

«نوّرت بيت أخوك».. أحمد سعد ينشر صورته مع العالمى جونى ديب

txt

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

txt

"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

txt

عمرو دياب يتألق فى حفله بالتجمع.. ويعلن تفاصيل "مكانك"

txt

الخميس.. "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" فى ملتقى الهناجر الثقافى

txt

784 جنيهًا إيرادات فيلم "الخميس اللى جاى" ليلة الخميس

txt

تفاصيل إيرادات فيلم "أبونسب" فى أول أيام عرضه للجمهور

txt

طرح البوستر الرسمى لـ"الإسكندرانى" وصُناع العمل يراهنون على "العوضى"

txt

مسلسل زينهم.. مواعيد العرض وأحداث الحلقات الأخيرة

وعن الفيلم، قال "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة تحد كبير بالنسبة له، لافتًا إلى أن ما يشغله هو إسعاد الجمهور، الذي يحبه ويحاول أن يقدم له أفضل ما لديه من أساليب تمثيلية ممزوجة بواقع الحياة.

وأشار أحمد العوضي إلى أن الفيلم يُناقش العديد من القضايا التي تهم أي مواطن عادي، وسيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور؛ لما فيه من تفاصيل عديدة سيكون منها ما هو جديد على مستوى الأكشن.

وحول التعاون مع المخرج خالد يوسف، قال "العوضي: "هو واحد من أهم مخرجي العالم العربي، ولديه شخصيته وتفاصيله المميزة في أي عمل يقدمه، فلديه بصمة تخصه تؤهل أي فنان لتقديم أفضل ما لديه، وأنا سعيد للغاية للتعاون معه".

فيلم الإسكندرانى بطولة أحمد العوضى

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرها مما حقق نجاحا كبيرًا.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

أحمد العوضي أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضى فى الهلال الأحمر أحمد العوضي وخالد يوسف فيلم الأسكندراني بطولة أحمد العوضي

مواد متعلقة

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 26 ومواعيد عرضه على قناة ONE

«نوّرت بيت أخوك».. أحمد سعد ينشر صورته مع العالمى جونى ديب

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

"أبو نسب والإسكندراني وعصابة عظيمة".. أفلام رأس السنة 2024

عمرو دياب يتألق فى حفله بالتجمع.. ويعلن تفاصيل "مكانك"

الخميس.. "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب" فى ملتقى الهناجر الثقافى

784 جنيهًا إيرادات فيلم "الخميس اللى جاى" ليلة الخميس

تفاصيل إيرادات فيلم "أبونسب" فى أول أيام عرضه للجمهور

الأكثر قراءة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

لن نرضخ.. تفاصيل أول رسالة ليحيى السنوار بعد طوفان الأقصى

معاريف: إسرائيل قد تقبل المبادرة المصرية لبدء المفاوضات وإنهاء حرب غزة

قرار استراتيجي.. أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية

الحبس شهرًا لإبراهيم سعيد لامتناعه عن سداد مصروفات نجله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس