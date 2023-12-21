الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

16 مليون مشاهدة لبرومو "الإسكندرانى" فى 24 ساعة.. رقم جديد

الاسكندراني
الاسكندراني

حقق برومو فيلم الإسكندراني، 16 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا لأول مرة يحدث في تاريخ السوشيال ميديا.

وحقق البرومو التشويقي للفيلم الإٍسكندراني على حساب الفنان أحمد العوضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 10 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، ولاقى تفاعلًا كبيرًا وإشادات من الجمهور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 برومو فيلم الإسكندراني

شوهد البرومو عبر موقع التيك توك 3 ملايين مرة أيضًا في 24 ساعة، بجانب تفاعل الجمهور بالمشاركة في نشر البرومو بشكل كبير على التيك توك.

ولقى البرومو عديدًا من التعليقات الإيجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث حصد البرومو 3 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، مع تحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر في 4 يناير.

ويعتبر فيلم "الإسكندراني" أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا، كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهما ممن حقق نجاحًا كبيرًا.

يشارك في فيلم "الإسكندراني" بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

موعد طرح فيلم الإسكندراني 

حددت الشركة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" يوم 4 يناير المقبل 2024، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائية في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

البرومو التشويقي للفيلم الإ سكندراني الإ سكندراني ت 16 مليون مشاهدة إجمالي مشاهدات 16 مليون مشاهدة موعد طرح فيلم الإسكندراني

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