الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاحه.. مواعيد مشاهدة عرض مسلسل حدث بالفعل وأبرز أحداثه

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

حالة نجاح كبيرة يحققها مسلسل “حدث بالفعل”، والذي يعرض هذه الفترة على فضائية سي بي سي “CBC” ويحدث حالة رواج شديدة بسبب محتوى القصص المقدمة خلال أحداثه المختلفة.

تفاصيل أحداث مسلسل حدث بالفعل

تتناول حلقات أحداث حكاية «كاملة» للفنانة اية سماحة عن قصة فتاة تعمل مصممة أزياء شهيرة تدعى «كاملة النجار»، تبدو حياتها مثالية، حتى تتعرض لحادث يحول حياتها ويقلبها رأسًا على عقب، ليبدأ الماضي في مطاردتها وتحاول، طوال الوقت، إخفاء ما بداخلها، وما تحاول كاملة إخفاءه عن العالم، هو أنها مصابة بمرض «اضطراب الطعام» الذى يجعلها تتناوله بشراهة شديدة أثناء تواجدها بمفردها، وبعدها تأخذ علاجا يجعلها تتقيأ، لتحافظ على وزنها المثالي.

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الأكثر تداولًا.. مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على cbc

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل


وينتظر المشاهدين متابعه الاحداث الاخيرة من مسلسل حدث بالفعل على شاشة CBC ، حيث يعرض غدًا السبت وحتى الأربعاء، ويعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc في تمام الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.


مواعيد إعادة مسلسل حدث بالفعل 

يعاد المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما،  على أن تعرض حلقات مجمعة للحكايات نهاية الأسبوع.

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي. 

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