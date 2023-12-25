انتعاشة فنية لنسرين طافش بـ3 أعمال سينمائية ومسلسل درامي

تعيش النجمة نسرين طافش حالة نجاح سينمائي كبيرة هذه الفترة، حيث تحضر لـ3 أعمال فنية مختلفة، بالإضافة إلى وجود سيناريو درامي تقوم بقراءته هذه الفترة أيضًا.

وأكدت "نسرين" في تصريح لـ"الدستور"، أنها انتهت من تصوير أحداث فيلم “السيستم”، والذي يعد عملا مميزًا على مستوى الشكل والمضمون، لافتة إلى أن الفيلم سيقدمها بشكل مختلف وجذاب.

وأشارت “نسرين”، إلى أنها تشارك في عملين آخرين هما “بنقدر ظروفك” مع الفنان أحمد الفيشاوي، لافتة إلى أن العمل يتناول قصة اجتماعية تعطي قيمة كبيرة في إطار كوميدي لايت، مؤكدة أنها تعاقدت أيضًا على الاشتراك في بطولة “جوازة توكسيك” مع النجمة ليلى علوي، والذي وصفته بالعمل المميز الذي نال إعجابها منذ قراءة نصه الحواري.

تفاصيل فيلم السيستم

وتجسد نسرين خلال أحداثه شخصية "عائشة"، وهى بنت قوية وواثقة من نفسها وتعرف ماذا تريد، لكنها تعانى من عقدة من الرجال.

وفيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.

تفاصيل فيلمي “بنقدر ظروفك” و“جوازة توكسيك”

الفيلم من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، بجانب كلا من نسرين طافش، ومي سليم، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

ويحمع فيلم "جوازة توكسيك" ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما سويًا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023، والعمل بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.