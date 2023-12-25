اليوم.. استكمال نظر معارضة نسرين طافش على حكم حبسها

تستكمل محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، معارضة الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 الشيخ زايد، للفنانة نسرين طافش، أنه بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وأسندت جهات التحقيق للفنانة نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد أصدرت بسوء نية شيكا دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، بتاريخ 30 يناير 2023.