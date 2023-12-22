الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد والإثنين.. نسرين طافش وسمسم شهاب فى ضيافة "واحد من الناس"

نسرين طافش
نسرين طافش

تحل الفنانة نسرين طافش، ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الذي يقدمه على قناة "الحياة"، وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل.

كما تتحدث الفنانة عن كيف بدأ مشوارها الفني وأهم الأكلات المصرية التي تحبها، كذلك تلتقي خلال الحلقة مع الساحر عزام الذي يقوم بإبهارها بعدد من الألعاب السحرية.

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أما في حلقة الإثنين، يستضيف عمرو الليثي الفنان سمسم شهاب في مواجهة فنية وإنسانية تكشف عن العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد، حيث يتحدث الفنان عن بداياته ومعاناته وكيف أنه عمل في عدة مهن لمساعدة والده مثل "منادي سيارات".

خلال الحلقة يقدم سمسم شهاب العديد من الأغاني الشعبية والطربية، ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل وفاتها، وكذلك يتحدث عن حفيده ومدى تعلقه به وأنه صديقه الوحيد، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد والإثنين على شاشة قناة الحياة.

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الفنانة نسرين طافش نسرين طافش الحياة قناة الحياة عمرو الليثي واحد من الناس

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