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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25-12-2023 في كأس السوبر والدوري المصري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، ومباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى مباراة الجونة ضد إنبي، ومباراة بلدية المحلة ضد البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة AD Sports 1 HD.

- مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الجونة ضد إنبي في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة بلدية المحلة ضد البنك الأهلي في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

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دورى نايل.. البنك الأهلى يسعى لتضميد جراحه والعودة للانتصارات على حساب بلدية المحلة

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الجونة يستضيف إنبى فى افتتاح مواجهات الأسبوع العاشر لدورى نايل

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة ألانيا سبور ضد سامسون سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة قاسم باشا ضد تشايكور ريزا سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بينديك سبور ضد أنقرة غوجو في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة هاتاي سبور ضد بشكتاش في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاهلى سيراميكا كليوباترا بيراميدز فيوتشر السوبر المصرى الدورى المصرى دوري نايل

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