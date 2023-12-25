الجونة يستضيف إنبى فى افتتاح مواجهات الأسبوع العاشر لدورى نايل

يستضيف الجونة فريق انبي في الرابعة مساء اليوم الإثنين، بملعب خيري بشارة في افتتاح مواجهات الأسبوع العاشر في مسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين الذين يسعيان لمواصلة الانتصارات وتحسين ترتيبهما في جدول دوري نايل ويحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز السابع برصيد 13 تقطة وله مباراة مؤجلة وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف.

علاء عبد العال حرص على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وقام خلال التدريبات بالتركيز على فرض أسلوب لعب فريقه على انبي حيث يعتمد على طريقة 4-1-4-1 بنزعة هجومية مع تحول اثنين من لاعبي الخط الهجومي للدفاع عند فقد الكرة لتصبح الطريقة 4-3-2-1.

طموح الوصول للنقطة 16

وجمع الجونة 11 نقطة من أخر خمس مباريات بالفوز على فاركو والداخلية والبنك الأهلي والتعادل مع الأهلي وطلائع الجيش ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 16 والتقدم للمركز الثاني في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع العاشر.

في المقابل يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز التاسع برصيد 13 نقطة من تسع مباريات وحقق إنبي أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل عشرة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على مودرن فيوتشر والإسماعيلي والهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى للصول للنقطة 16.

وحذر تامر مصطفى لاعبيه من الجونة وأكد لهم أن الفريق ظهر بشكل جيد هذا الموسم وحقق نتائج طيبة وعليهم التعامل مع المباراة بجدية والتزام الحذر خاصة أن الجونة يضم أحد هدافي الدوري وهو المغربي أحمد بلحاج وحسام إيفونا الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده هشام الدسوقي وكريم السعيد ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.