الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السيناريو السنوي يتكرر ..14 مباراة تعني امتداد دوري نايل لشهر أغسطس

فريق الأهلي
فريق الأهلي

جاء قرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل المباريات التي كان مقررا إقامتها يوم 2 يناير المقبل في دوري نايل  بناء على طلب البرتغالي روي فيتوريا المددير الفني لمنتحب مصر ليثير الشكوك حول انتهاء الدوري في الموعد الذي حددته رابطة الأندية من قبل وهو 31 يوليو المقبل .

رابطة الأندية تستجيب لفيتوريا 

روى فيتوريا طلب تأجيل المباريات الخمس الأربع التي كان مقررإقامتها يوم  2 يناير المقبل في الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل حتى يتفرغ لاعبو منتخب مصر للاستعداد لنهائيات الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار واستجابت رابطة الأندية لطلب فيتوريا ليرتفع عدد المباريات المؤجلة إلى 13 مباراة وأصبح من المؤكد تأجيل مباراة الأهلي والداخلية في الأسبوع الثاني عشر ليرتفع عدد المؤجلات إلى 14 مباراة وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي " كاف " باقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المؤجلة من الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا  أحد يومى 16 و17 فبراير المقبل .

المباريات الموجلة في دوري نايل هى الأهلي وبلدية المحلة من الأسبوع الخامس وأربع مباريات من الأسبوع الثامن وهى إف سي زد مع الأهلي والزمالك مع الاتحاد السكندري والجونة مع بيراميدز والمصري مع مودرن فيوتشر .

وهناك أربع مباريات مؤجلة من الأسبوع العاشر وهى الزمالك مع الأهلي والمقاولون مع بيراميدز والإسماعيلي مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا مع المصري إضافة لأربع مباريات تم تأجيلها من الأسبوع الحادي عشر وهى فاركو مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا مع الزمالك وبيراميدز مع سموحة ومودرن فيوتشر مع الجونة وأخيرا مباراة الأهلي والداخلية في الأسبوع الثاني عشر .

عدد المباريات المؤجلة قابل للزيادة

هذا العدد الكبير من المؤجلات قابل للزيادة إذا واصل الأهلي والزمالك على وجه التحديد مشوارهما في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدراالية حتى النهائي .

عامر حسين عضو رابطة الأندية والمسئول عن لجنة المسابقات سيقوم بإعادة النظر في جدول الدوري لأن الجدول المعلن يشير لانتهاء الدور الأول يوم 4 لبريل المقبل وهو مالن يحدث في ظل كثرة عدد المباريات المؤجلة خاصة أن استمرار الأهلي والزمالك في مشوارهما الإفريقي يعني تأجيل عدد أخر من المباريات إضافة لصعوبة تسكين المباريات المؤجلة أصلا .

دوري نايل الاهلى الزمالك بيراميدز مودرن فيوتشر

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