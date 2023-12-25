الأهلي يصطدم بسيراميكا في السوبر المصري بالإمارات

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات في نصف نهائي السوبر المصري بشكله الجديد.

الأهلي يتحدى سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد حصوله علي برونزية ثالث العالم عقب تخطي عقبة أوراوا الياباني برباعية ويرغب في مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولات التي يخوضها مؤخرًا.

يشارك الفريق في البطولة بجانب ثلاث فرق آخرى لأول مرة بالتاريخ حيث تكون النسخة 21 من البطولة مختلفة تماما على غرار السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق وهم الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر.

يصعد الفائز لمواجهة المنتصر من لقاء بيراميدز ومودرن فيوتشر علي اللقب في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ويلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيراميكا حذرهم من استمرار نشوة الحصول علي البرونزية وضرورة الفصل بين بطولة مونديال الأندية والسوبر المصري

وشدد كولر خلال الجلسة علي ضرورة حصد السوبر في نسخته الأولي لتضاف في سجلاته وتأكيد على أن الفريق قادرفي المنافسة علي كل الألقاب المختلفة.

وحذر المدير الفني اللاعبين من التخاذل أمام سيراميكا والذي وصفه بالفريق العنيد والذي حقق أول ألقابه في كأس الرابطة ويسعي لتحقيق أنجاز جديد.

وهدد كولر باستبعاد أي لاعب يخالف تعليماته، خاصة أن جمهور الأهلي لن يرضي سوي بالعودة من الأمارات باللقب والتأكيد علي الريادة الكروية في الفترة الأخيرة.

وطالب مارسيل كولر من مدافعي الفريق الحذر من خطورة مهاجمي سيراميكا أمثال محمد إبراهيم وجون ايبوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد قندوسي، لاسيما أنهم عناصر خبرة ولديها القدرة علي إحداث الفارق في أي لحظة خاصة أمام استهتار المدافعين.