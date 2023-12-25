بيراميدز يواجه مودرن فيوتشر فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى بنكهة برتغالية

يشهد ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات في الثالثة عصر اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام بمشاركة أربعة أندية لأول مرة، وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستقام في السابعة مساء اليوم.

المباراة تأتى في توقيت صعب للفريقين الذين يعانيان من تراجع النتائج ولم يحقق بيراميدز الفوز في أخر أربع مباريات وخسر أمام نواذيبو الموريتاني وتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا ثم تعادل مع بلدية المحلة في الدوري المحلي وخسر أمام صن داونز في القاهرة ونفس الأمر لمودرن فيوتشر الذي لم يحقق أى فوز في أخر ثلاث مباريات وخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري ثم تعادل مع اتحاد العاصمة في القاهرة ويسعى كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات والصعود للمباراة النهائية والاقتراب من تحقيق أول لقب في تاريخه.

مواجهة برتغالية خارج الخطوط

وتشهد المباراة مواجهة برتغالية خارج الخطوط بين جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز وريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر ويتعرض باتشيكو لضغوط هائلة بعد الأنباء التي ترددت عن نية الإدارة الاستغناء عن خدماته في حالة فشل الفريق في الفوز بكأس السوبر لذلك حشد باتشيكو 27 لاعبا في قائمة بطولة السوبر على أمل حصد اللقب.

في المقابل يفقد مودرن فيوتشر جهود محمود شعبان وخالد رضا وناصر ماهر وتضم قائمة الفريق في بطولة السوبر 24 لاعبا وحرص ريكاردو فورموسينيو على دراسة فريق بيراميدز جيدا ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بشرحها للاعبيه وحذرهم من انتفاضة بيراميدز.

فريق مودرن فيوتشر

وأكد فورموسينيو للاعبيه أنهم على موعد مع كتابة التاريخ اذا نجحوا في الفوز والتأهل للمباراة النهائية وطالبهم بالالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية والحد من خطورة مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في بيراميدز واستغلال بطء قلبي دفاعه عن طريق انطلاقات عبد الكبير الوادي وعمر كمال عبد الواحد وشهدت تدريبات مودرن فيوتشر عودة الكاميروني جوناثان أنجويم الذي حرمته الإصابة من المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد توفيق ويوسف البساطي ومعهم محمد عادل حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.