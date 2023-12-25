الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يواجه مودرن فيوتشر فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى بنكهة برتغالية

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يشهد ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات في الثالثة عصر اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام بمشاركة أربعة أندية لأول مرة، وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستقام في السابعة مساء اليوم.

المباراة تأتى في توقيت صعب للفريقين الذين يعانيان من تراجع النتائج ولم يحقق بيراميدز الفوز في أخر أربع مباريات وخسر أمام نواذيبو الموريتاني وتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا ثم تعادل مع بلدية المحلة في الدوري المحلي وخسر أمام صن داونز في القاهرة ونفس الأمر لمودرن فيوتشر الذي لم يحقق أى فوز في أخر ثلاث مباريات وخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري ثم تعادل مع اتحاد العاصمة في القاهرة ويسعى كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات والصعود للمباراة النهائية والاقتراب من تحقيق أول لقب في تاريخه.

مواجهة برتغالية خارج الخطوط

وتشهد المباراة مواجهة برتغالية خارج الخطوط بين جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز وريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر ويتعرض باتشيكو لضغوط هائلة بعد الأنباء التي ترددت عن نية الإدارة الاستغناء عن خدماته في حالة فشل الفريق في الفوز بكأس السوبر لذلك حشد باتشيكو 27 لاعبا في قائمة بطولة السوبر على أمل حصد اللقب.

في المقابل يفقد مودرن فيوتشر جهود محمود شعبان وخالد رضا وناصر ماهر وتضم قائمة الفريق في بطولة السوبر 24 لاعبا وحرص ريكاردو فورموسينيو على دراسة فريق بيراميدز جيدا ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بشرحها للاعبيه وحذرهم من انتفاضة بيراميدز.

فريق مودرن فيوتشر

وأكد فورموسينيو للاعبيه أنهم على موعد مع كتابة التاريخ اذا نجحوا في الفوز والتأهل للمباراة النهائية وطالبهم بالالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية والحد من خطورة مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في بيراميدز واستغلال بطء قلبي دفاعه عن طريق انطلاقات عبد الكبير الوادي وعمر كمال عبد الواحد وشهدت تدريبات مودرن فيوتشر عودة الكاميروني جوناثان أنجويم الذي حرمته الإصابة من المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد توفيق ويوسف البساطي ومعهم محمد عادل حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس السوبر المصري بيراميدز مودرن فيوتشر جايمي باتشيكو ريكاردو فورموسينيو

مواد متعلقة

تعرف على موعد سفر بعثة الأهلى إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. المكتب الإعلامى فى غزة: الاحتلال شن 50 غارة جوية على 3 مخيمات

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس بالضفة (فيديو)

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية.. دعاء استقبال العام الجديد 2024

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 15 جنديًا فى غزة منذ يوم الجمعة

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟