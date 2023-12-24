الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبب غياب فيتوريا عن حضور مباريات السوبر المصري للأبطال

فيتوريا
فيتوريا

يغيب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن متابعة مباريات كأس السوبر المصري للأبطال والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق البطولة غدًا بمواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في الثالثة عصرًا بينما يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء.

وجاء غياب روي فيتوريا عن متابعة مباريات كأس السوبر المصري بدولة الإمارات بسبب تواجده مع عائلته لحضور أجازة أعياد الميلاد "الكريسماس".

وكلّف المدرب البرتغالي مساعديه بمتابعة مباريات كأس السوبر وتقديم تقرير له عن اللاعبين خاصةً المتواجدين في القائمة الأولية لمنتخب مصر والتي تضم 55 لاعبًا لحسم الاختيارات بالقائمة النهائية.

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فيتوريا يضع روشتة لتطوير الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة

وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعض النقاط التي ينبغي العمل على إصلاحها من أجل تطوير الكرة المصرية في المستقبل.

وقال فيتوريا، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ينبغي البدء في العمل على تطوير الكرة في مصر في أسرع وقت ممكن وإلا لن تتطور اللعبة في المستقبل".

وأضاف المدرب البرتغالي: "ينبغي أن تتم الموافقة على احتراف أي لاعب يتلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية مثلما يحدث في نيجيريا وغانا".

وتابع: "في مصر هناك 3 أندية تدفع الكثير من الأموال إلى اللاعبين، واللاعب هنا يتعامل على أنه ملك اللعبة".

وأكمل: "ينبغي العمل على تحسين المستوى الذهني للاعبين في مصر، ثم الموافقة على عروض احترافهم في أوروبا".

كما شدد على ضرورة تحسين ملاعب كرة القدم في مصر وملاعب التدريبات ومستوى التدريبات الخاصة بالناشئين، وإعداد المدربين، والعمل مع اللاعبين منذ عمر 5 سنوات.

وأتم تصريحاته قائلًا: "بعد 5 سنوات لن يكون هناك محمد صلاح والنني، ولذلك لا بد من تسجيع اللاعبين على الاحتراف من الآن".

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