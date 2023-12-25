دورى نايل.. البنك الأهلى يسعى لتضميد جراحه والعودة للانتصارات على حساب بلدية المحلة

يحل البنك الأهلي الجريح ضيفا على فريق بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد غزل المحلة في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري نايل .

البنك الأهلي في مهمة تضميد الجراح

البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى في موقف لايحسد عليه حيث يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد و8 هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 16 هدفا وخسر أخر ثلاث مباريات أمام سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة ويسعى لتحقيق فوزه الثاني واستعادة الثقة والابتعاد عن المركز الأخير.

وأكد طارق مصطفى للاعبيه أن مواجهة بلدية المحلة لاتقبل نتيجة سوى الفوز وشدد على أن المباراة لن تكون سهلة خاصة أن بلدية المحلة يملك لاعبين متميزين في الخك الهجومي لكن دفاعه ضعيف ويسهل اختراقه وعليهم استغلال ذلك لتسجيل أكثر من هدف.

على الجانب الآخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط وله مباراة مؤجلة وحقق بلدية المحلة انتصارين وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 وتحسين ترتيبه في جدول دوري نايل.

بلدية المحلة بفقد جهود الزموري والعش ورجب

ويغيب عن بلدية المحلة كل من نور الزموري وأحمد العش ومحمد رجب وقام أحمد عبد الرؤوف بتجهيز البدلاء في ظل عودة محمد عبد الرازق وعبد الرحمن سمانة ويوسف حسن وركز أحمد عبد الرؤوف خلال التدريبات على كيفية إيقاف مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في البنك الأهلي والاعتماد هجوميا على الثلاثي فيبو حكيم ومحمد أميس وحسام أشرف أحد هدافي دوري نايل برصيد ستة أهداف.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده خالد السيد ومصطفى حسين ومعهمأحمد جمال حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومحمد التابعي الغازي مساعد حكم فيديو.