السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024.. وقيمة الزيادة المقررة

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 من الكلمات التي تتصدر قاعدة البحث عبر جوجل حاليا، وذلك منذ إعلان رفع الحد الأدني للمعاشات لمين ستنتهي خدمته في 1 يناير المقبل إلى 1300 جنيه حيث تستعد حاليا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى تنفيذ القرار وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

تستعد حاليا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتحويل أموال المعاشات قبل موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 حيث يتم الصرف خلال الفترة من يوم 1 - 6 يناير 2023 في كافة منافذ الصرف سواء كانت مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري أو منافذ شركة فوري أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة في كافة محافظات الجمهورية والتي تم اختيارها تسهيل عملية الصرف على المستحقين.

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موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة زيادة المعاش السنوية

ويتم الصرف من مكاتب البريد وفقا للجدول التالي:-

  • تم تخصيص يومي 1 و2 يناير 2024 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه عقب تطبيق الزيادة الجديدة.
  • تم تخصيص يومي 3 و4 يناير 2024 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه عقب تطبيق الزيادة الجديدة.
  • تم تخصيص يومي 5 و6 يناير 2024 لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 10003 جنيه عقب تطبيق الزيادة الجديدة.

المستفيدين من زيادة المعاشات يناير 2024

يستفيد من رفع الحد الأدني للمعاشات الموظفين في كافة الجهات الحكومية بالدولة لمين ستنتهي خدمته في 1 يناير المقبل إلى 1300 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه فيما أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على رفع الحد الأدني للأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه وتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه.

تطبق الزيادة.. رابط الاستعلام معاشات شهر يناير 2024 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

حالات قطع المعاش عن أصحابها 

يتم قطع المعاش عن أصحابها وفقا لنص المادة 105 من أول الشهر في الحالات التالية:-

  • وفاة المستحق.
  • زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
  • بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرون ويستثنى من ذلك حالات العجز عن الكسب.
  • بلوغ الطالب سن السادسة عشر خلال السنة الدراسية حتى حصوله على المؤهل الدراسي.

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