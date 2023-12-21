أخبار فاتتك|استشهاد 10 فلسطينيين قرب مستشفى الأوروبي وبايدن يُهاجم ترامب

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. استشهاد 10 فلسطينيين قرب مستشفى الأوروبى جنوب غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن قصفًا إسرائيليًا أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وأصاب آخرين قرب منطقة يقيم بها نازحون قرب مستشفى الأوروبي، في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقبل ساعات أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص استشهدوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586426

أستاذ علوم سياسية: المحكمة العليا فى كولورادو تهدف إلى منع ترامب من الوصول إلى الرئاسة الأمريكية

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي الأمريكية، إنه إذا خرج دونالد ترامب من المعادلة الانتخابية، سيكون هناك مشكلة كبيرة، حيث سيمثل استفزاز لقاعدة جمهورية كبيرة تفتح البلد على مشاكل كثيرة. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586424

"المركزى للإحصاء": صادرات مصر من الفول تتجاوز 16 مليون دولار خلال 2023

سجلت الصادرات المصرية من الفول العريض ارتفاعًا طفيفًا قبل نهاية العام الجاري 2023، حيث تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من الفول بلغت نحو 16 مليونًا و239 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، بينما كانت نحو 14 مليونًا و120 ألف دولار في الفترة المناظرة في العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو مليونى و119 ألف دولار. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586428

وزير التموين: 15 يناير المقبل أزمة السكر ستكون من الماضى

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر بنحو 5 شهور للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في الضخ والإنتاج.

وأكد المصيلحى أن: «بداية من 15 يناير المقبل سنتحدث في مواضيع كثيرة لأن مشكلة السكر ستكون من الماضي». لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586435

بايدن يهاجم ترامب: دعم تمردا حتما

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية أن سلفه الجمهوري "دعم حتما تمرّدا، ما من شكّ في ذلك بتاتا، بتاتا". لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586430

بولونيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان ويطيح به من دور الـ16 لكأس إيطاليا

فجّر بولونيا مفاجأة مدوية، بعدما أطاح بمضيفه إنتر ميلان مبكرا من دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. وقلب بولونيا تأخره صفر / 1 أمام إنتر، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى انتصار 2 / 1 في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ليصعد لدور الثمانية في المسابقة. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586427