"المركزى للإحصاء": صادرات مصر من الفول تتجاوز 16 مليون دولار خلال 2023

سجلت الصادرات المصرية من الفول العريض ارتفاعًا طفيفًا قبل نهاية العام الجاري 2023، حيث تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من الفول بلغت نحو 16 مليونًا و239 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، بينما كانت نحو 14 مليونًا و120 ألف دولار في الفترة المناظرة في العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو مليونى و119 ألف دولار.

صادرات مصر من السلع الزراعية

وجاءت الزيادة في صادرات الفول المصرية بالتزامن مع ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من صادرات السلع الزراعية خلال العام الجاري، حيث سجلت القيمة الإجمالية لتلك الصادرات نحو ملياري و824 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و564 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 260 مليونًا و369 ألف دولار.

وفي وقت سابق، أكد الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع القيمة الإجمالية لصادرات مصر من السلع الغذائية في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية له نحو 3 مليارات و435 مليون دولار، ارتفاعًا من ملياري و943 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 491 مليونًا و978 ألف دولار.

وكانت أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع صادرات السلع الغذائية الشيكولاتة ومحضرات غذائية، بقيمة بلغت 115 مليونًا و829 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 79 مليونًا و523 ألف دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها 36 مليون و306 ألف دولار، يليها صادرات المكرونة المصنعة غير مطبوخة والتي سجلت صادرات بقيمة 66 مليون و860 ألف دولار العام الجاري 2023، مقابل 32 مليون و300 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 34 مليونًا و560 ألف دولار، إلى جانب صادرات خليط العصائر وفواكه وخضر بقيمة بلغت 43 مليونًا و698 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 16 مليونًا و989 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 26 مليونًا و709 آلاف دولار.