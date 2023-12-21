بولونيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان ويطيح به من دور الـ16 لكأس إيطاليا

فجّر بولونيا مفاجأة مدوية، بعدما أطاح بمضيفه إنتر ميلان مبكرا من دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقلب بولونيا تأخره صفر / 1 أمام إنتر، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى انتصار 2 / 1 في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ليصعد لدور الثمانية في المسابقة.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في الوقت الأصلي، الذي شهد إهدار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة 65، ليلعبا وقتا إضافيا على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، بادر كارلوس أوجوستو بالتسجيل لإنتر في الدقيقة 92، قبل أن يقلب بولونيا الأمور رأسا على عقب في اللقاء، بتسجيل سام بوكيما ودان ندوي هدفين للضيوف في الدقيقتين 112 و116 على الترتيب.

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إنتر ميلان يسترد صدارة الدورى الإيطالى برباعية فى شباك أودينيزى

تلاعب فريق إنتر ميلان بضيفه أودينيزي وهزمه برباعية دون رد، السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

استعرض إنتر ميلان قوته برباعية سجلها نجومه، هاكان تشالهانوجلو وفيدريكو دي ماركو وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في الدقائق 37 و42 و44 و84.

لم يجد إنتر ميلان صعوبة في تجاوز ضيفه محققا فوزه الثاني عشر في الدوري ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ليعتلي القمة مجددا بعد 24 ساعة فقط تركها لوصيفه يوفنتوس (36 نقطة).

أما أودينيزي واصل النزيف للجولة الرابعة على التوالي بخسارتين وتعادلين ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا.

وكشر فريق إنتر ميلان عن أنيابه سريعا وسعى لإحراز هدف مبكر، حيث تصدى القائم لضربة رأس رائعة من لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 11، وبعدها بأقل من دقيقتين سدد دي ماركو كرة أبعدها ماركو سيلفستري حارس أودينيزي.

ورد الضيوف بمحاولة خطيرة لروبرتو بيريرا الذي سدد كرة بجوار القائم في الدقيقة 15 قبل أن يهدأ إيقاع اللقاء تدريجيا.

وأجهز إنتر ميلان على منافسه في آخر 8 دقائق من الشوط الأول، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح لاوتارو مارتينيز أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد.

وسدد هاكان هاكان تشالهانوجلو ركلة الجزاء بنجاح ليفتتح النتيجة ويسجل هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، بعدها مرر لاعب الوسط التركي كرة لزميله دي ماركو ليسدد الأخير بقوة من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني.

وبعد عمل جماعي رائع لعب هنريك مخيتريان كرة عرضية أكملها ماركوس تورام في شباك أودينيزي ليسجل المهاجم الفرنسي هدفه السادس في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أدى فريق إنتر ميلان الشوط الثاني بأعصاب هادئة مستفيدا من تقدمه المريح، كما استغل مدربه سيموني إنزاجي الفرصة في منح الفرصة لعدد من البدلاء استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 68، تصدى يان سومر لتسديدة قوية ليتابعها لورينزو لوكا بقدمه في شباك إنتر ميلان لكن فرحته لم تكتمل بهدف أول للضيوف لوقوعه في مصيدة التسلل.

شارك كارلوس أجوستو وماركو أرناوتوفيتش مكان أليساندرو باستوني وتورام في الدقيقة 56، بينما دخل خوان كواداردو وكريستيان أصلاني مكان دي ماركو وتشانهانوجلو في الدقيقة 71.

وقبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي حل لاعب الوسط ستيفانو سينسي مكان هنريك مخيتريان.

في الجهة الأخرى لم يستفد مدرب أودينيزي أيضا بالبدلاء الثلاثة ساندي لوفريتش وتوماس كريستنسن وفلوران توفان بالشكل الأمثل.

بل أضاف لاوتارو مارتينيز هدفا رابعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رافعا رصيده إلى 14 هدفا ليعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة.