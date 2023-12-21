الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: المحكمة العليا فى كولورادو تهدف إلى منع ترامب من الوصول إلى الرئاسة الأمريكية

ترامب
ترامب

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي الأمريكية، إنه إذا خرج دونالد ترامب من المعادلة الانتخابية، سيكون هناك مشكلة كبيرة، حيث سيمثل استفزاز لقاعدة جمهورية كبيرة تفتح البلد على مشاكل كثيرة.

وأضاف الدكتور إحسان الخطيب، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحكمة العليا في كولورادو تهدف إلى منع ترامب من الوصول إلى الرئاسة الأمريكية، لافتا إلى أن المدعون العموم ومسئولون يلاحقون ترامب كي يحرموه من السباق الرئاسي.

وأوضح أن هناك فئة كبيرة من الحزب الديمقراطي تعادي الخليج العربي، حيث يعادي الدول التقليدية المحافظة في الخليج العربي، وتعادي النفط، لافتا إلى أن هناك موقف سلبي من الدول العربية.

وأشار إلى أن أمريكا توازن بين الخليج العربي وإسرائيل، لافتًا إلى أن الحزب الديمقراطي لديه مشكلة مع النفط والأنظمة التقليدية الحاكمة في الخليج العربي، ولديه موقف سلبي، معقبا:" اعتقد أنه لو كان ترامب في الحكم لاختلف التعاطي مع موضوع غزة، لا أعتقد أنه سيكون مندفعًا بهذا الشكل كما الحزب الديمقراطي وبايدن".

احسان الخطيب جامعة مواري الأمريكية برنامج التاسعة الإعلامي يوسف الحسيني ترامب الحزب الديمقراطي الأمريكي

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