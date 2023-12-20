ترامب ينتقد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية: "يا له من عار على بلدنا"

لجأ الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى موقع التواصل الاجتماعي الخاص به لإدانة القرار الخاص بمحكمة كولورادو، حيث قال ترامب اليوم الأربعاء: "يومًا حزينًا في أمريكا!"، وذلك بعد أن استبعدته المحكمة العليا في كولورادو من الانتخابات الرئاسية العام المقبل بسبب تمرد 6 يناير.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يتطرق إلى القرار خلال تجمع حاشد ليلة الثلاثاء في ولاية أيوا، حيث أطلق تصريحات غاضبة ضد الهجرة، إلا أنه نشر عدة إعلانات غاضبة بأحرف كبيرة على موقع Truth Social منذ صدور القرار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال ترامب: "يا له من عار على بلدنا !!!"، وكما هو الحال مع التهم الجنائية الـ91 والمحاكمات المدنية المتنوعة، استغل ترامب أيضًا حكم كولورادو لأغراض جمع التبرعات.

ومنحت محكمة كولورادو المجال لترامب لتقديم استئناف يمكن أن يصل إلى المحكمة العليا الأمريكية. قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، ليلة الثلاثاء، إن الحملة لديها "ثقة كاملة في أن المحكمة العليا الأمريكية ستحكم بسرعة لصالحنا وتضع حدًا أخيرًا لهذه الدعاوى القضائية غير الأمريكية".

وعلى الرغم من ثقة فريق ترامب بشأن قرار المحكمة العليا المستقبلي، فقد أظهرت ردود الفعل على حكم كولورادو حتى الآن مدى الغموض الذي سيحيط بالنقاش القانوني المحيط به.

وتعكس صفحة ترامب الحقيقة الاجتماعية هذا بالفعل. ليلة الثلاثاء، نقل ترامب عن جوناثان تورلي، أستاذ القانون المحافظ في جامعة جورج واشنطن الذي ظهر كشاهد للجمهوريين في مجلس النواب الذين يسعون إلى عزل بايدن بسبب مزاعم غامضة بالفساد.

وكتب ترامب: "هذا البلد عبارة عن برميل بارود وهذه المحكمة ترمي أعواد الثقاب عليه.. بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إنهم يحاولون حماية الديمقراطية، فهذا هو أكثر رأي مناهض للديمقراطية رأيته في حياتي". نقلاً عن حديث تورلي على قناة فوكس نيوز.

لكن ترامب اقتطع جزءًا من مقابلة تورلي حيث قال إنه على الرغم من اعتقاده أن محكمة كولورادو كانت مخطئة، إلا أن "6 يناير كان أشياء كثيرة، معظمها لم يكن جيدًا".

"من وجهة نظري، لم يكن الأمر تمردًا. قال تورلي: “لقد كانت أعمال شغب”. "هذا لا يعني أن الأشخاص المسؤولين عن يومهم لا ينبغي أن يخضعوا للمساءلة. لكن وصف هذا بالتمرد لأغراض عدم الأهلية من شأنه أن يخلق منحدرًا زلقًا لكل ولاية في الاتحاد.

وكانت قد قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن المادة 3 من التعديل الرابع عشر تحرم ترامب من تولي منصبه لأن المادة- المشار إليها باسم بند التمرد- تمنع أي شخص من شغل منصب سياسي إذا أقسم اليمين على احترام الدستور ولكنه "شارك" في "التمرد أو التمرد". التمرد" ضدها. تم إدراج هذا القسم في الدستور بعد الحرب الأهلية لمنع القادة الكونفيدراليين من شغل مناصب في الحكومة التي تمردوا ضدها.